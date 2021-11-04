Альварес жестко ответил Усману на предложение о поединке
Рейносо: «Альварес 17 лет шел к тому, чтобы вписать свое имя в историю»
Тренер Канело заявил, что Саулю невероятно важно добиться успеха в предстоящем поединке
13:42
Рейносо и Альварес / Фото: Matchroom
Тренер лучшего боксера рейтинга pound-for-pound Сауля Альвареса (56-1-2, 38 KO) Эдди Рейносо в интервью Youtube каналу iFL TV
рассказал, что для его подопечного значит возможность стать первым мексиканским абсолютным чемпионом:
Последний результат – важнейший. На протяжении 17 лет мы шли к тому, чтобы вписать свое имя в историю. Сауль и я хотим остаться в истории бокса, ведь мы столько лет шли с этому вместе.
17 лет делают нас уверенными в себе. Мы верим в себя больше, чем любой другой союз боксера и тренера.
Альварес 7 ноября проведет бой за звание абсолютного чемпиона суперсреднего веса против Калеба Планта (21-0, 12 KO). Онлайн трансляция Альварес – Плант.
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