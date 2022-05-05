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Рейносо: «Альваресу сложно драться с Усиком, особенно в супертяжелом весе»

Тренер Канело прокомментировал слова мексиканца о поединке с украинцем
Бокс Профессиональный бокс
15:50
Рейносо: «Альваресу сложно драться с Усиком, особенно в супертяжелом весе»
Фото: boxingscene.com

Эдди Рейносо, тренер абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO), прокомментировал слова Канело о поединке с обладателем титулов по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 KO).

Рейносо цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Послушайте, сейчас все много чего говорят, но мы должны быть реалистами. Мы должны реально смотреть на ситуацию и понимать, в какую весовую категорию Канело может подняться и при этом оставаться конкурентоспособным.

Было бы немного сложно драться с Усиком, особенно в супертяжелом весе. Возможно, в будущем мы встретимся с Илугой Макабу. Посмотрим, как Альварес проявит себя в бою с Биволом. Мы должны победить в субботу и это откроет нам путь к бесспорному чемпионству этой весовой категории.

Вероятнее всего, в ближайшем будущем мы будем выступать во втором среднем весе и полутяжелом. Альварес будет подниматься и спускаться».

Сауль Альварес рассказал про возможный бой с Александром Усиком.

Рене Тер Велде
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Теги

Сауль Альварес Александр Усик Эдди Рейносо

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