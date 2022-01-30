Рейносо назвал наиболее привлекательного соперника для Альвареса

Специалист сообщил, что Канело проведет два поединка в 2022 году

Фото: boxingscene.com

Эдди Рейносо, тренер абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО), считает, что американец Джермалл Чарло (31-0, 22 КО) наиболее подходящий кандидат в соперники для следующего поединка его подопечного.

«У нас много вариантов. Есть Чарло, Бетербиев, Бивол, Смит. Есть много вариантов для Альвареса. Все же мне большего всего нравится вариант поединка с Чарло. Думаю, противостояние Джермалла и Сауля наиболее удобно для СМИ. Скажем так, Чарло – боец, который продается лучше, чем, к примеру, тот же Бетербиев. За ним следит намного больше людей, поэтому этот бой для нас является привлекательным».

Эдди Рейносо сообщил, что Канело проведет два поединка в 2022 году.

«Сауль проведет два боя в нынешнем году. Мы должны дать ему отдохнуть. У нас было четыре поединка на протяжении года, так что он немного устал. Мы дадим ему отдохнуть до февраля, а затем начнем нынешний год».

Сауль Альварес осенью может провести поединок с Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО).