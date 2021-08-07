Рейносо назвал трех вероятных соперников для Альвареса

Тренер Канело - о следующем поединке своего подопечного

Сауль Альварес / фото - dazn.com

Эдди Рейносо, тренер и менеджер мексиканской суперзвезды бокса Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО), в интервью RingTV обсудил ситуацию со следующим поединком своего подопечного.

Напомним, Канело отказался от идеи выходить на ринг в сентябре, и теперь сфокусирован провести поединок в конце осени, из-за чего у его команды будет больше времени договориться о бое с чемпионом IBF Калебом Плантом (21-0, 12 КО).

«Нам не хватило времени, чтобы организовать бой 18-го сентября. Когда нас подперло время, мы решили, что в наших же лучших интересах перенести выступление на конец октября или, может быть, на первую половину ноября. У Калеба Планта последний пояс в 168-фунтах, и у нас не сложились переговоры, но существует возможность, что будет вариант сделать этот бой в октябре или ноябре. Наш приоритет всегда был объединить титулы и сотворить историю во втором среднем весе. Это может быть Калеб Плант, может быть Бивол, или GGG [Геннадий Головкин]. Возможно абсолютно все. Но я вот что скажу: Сауль подерется до конца этого года».

Команды Сауля Альвареса и Калеба Планта возобновили переговоры по организации их боя.