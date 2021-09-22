Рейносо – о потасовке между Альваресом и Плантом: «Мы все уладим в ринге»

Тренер мексиканца поделился своими ожиданиями от предстоящего объединительного поединка

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Эдди Рейносо, тренер чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBO во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса (56-1-2, 38 KO), поделился своими ожиданиями от предстоящего объединительного поединка между его подопечным и американцем Калебом Плантом (21-0-0, 12 KO). А также прокомментировал потасовку Канело и Планта во время битвы взглядов.

Рейносо цитирует портал boxingtalk.com:

«Я думаю, это будет великий бой, в котором мы объединим титулы во втором среднем весе. Как и перед каждым поединком, мы будем усердно работать. Я немного расстроен тем, как все сложилось сегодня, но 6-го ноября мы все уладим в ринге. Оскорбительные выражения – это то, что нас большего всего оскорбило. Мы люди, которые в любой ситуации идем вперед с высоко поднятой головой. То, что произошло, нас мотивирует, еще более усердно тренироваться и выиграть бой, а потом посмотрим, что нас ждет дальше».

Сауль Альварес во время пресс-конференции обратился к Калебу Планту.