Рейносо рассказал, почему среди всех чемпионов крузервейта Канело выбрал Макабу

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Эдди Рейносо, тренер абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) рассказал, почему для следующего боя Канело выбрал обладателя титула WBC в тяжелом дивизионе Илунгу Макабу (28-2, 25 КО):

Бриджервейт и хэвивейт? Нет-нет... Мы останемся в суперсреднем. Нам хватит и крузервейта. Канело выйдет с тем весом, с которым ему комфортно в несоревновательный период. Мы просто пройдём подготовку и адаптацию к новому дивизиону. Какой именно вес? Где-то 83-85 кг. Договорной вес? Не планируем, но посмотрим, как пойдут переговоры. Начнутся переговоры с командой Макабу, тогда и станет понятно».