«Это ваше «Канело, Канело, Канело» уже пи*дец за*бало!» Мейвезер резко высказался в адрес Сауля Альвареса
Рейносо рассказал, почему среди всех чемпионов крузервейта Канело выбрал Макабу
Тренер мексиканца рассказал, в каком весе его подопечный выйдет на бой
13:32
Фото: talkSPORT
Эдди Рейносо, тренер абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) рассказал, почему для следующего боя Канело выбрал обладателя титула WBC в тяжелом дивизионе Илунгу Макабу (28-2, 25 КО):
«Мы больше года следим за всеми потенциальными оппонентами. В их числе был и Макабу. Но о нем мы не упоминали, так как у нас была задача взять все титулы в 76,2 кг. А теперь мы готовы приступить к переговорам. Но мы уже давно визуализировали этот бой и решились пойти на риск. Мы уверены, что с тем набором мощи и навыков, которыми обладает Сауль, мы одержим победу.
Бриджервейт и хэвивейт? Нет-нет... Мы останемся в суперсреднем. Нам хватит и крузервейта. Канело выйдет с тем весом, с которым ему комфортно в несоревновательный период. Мы просто пройдём подготовку и адаптацию к новому дивизиону. Какой именно вес? Где-то 83-85 кг. Договорной вес? Не планируем, но посмотрим, как пойдут переговоры. Начнутся переговоры с командой Макабу, тогда и станет понятно».
Напомним, на пути у боя Альварес – Макабу может стать бывший соперник Усика.