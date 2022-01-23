Рейтинг BoxRec: Усик остался лучшим супертяжем планеты, остальные украинцы – регрессируют
Чемпион мира WBA, WBO, IBF Александр Усик (19-0, 13 КО) остался лучшим супертяжеловесом планеты по версии BoxRec.
И в целом, в первой пятерке изменений не произошло: следом за Усиком идут Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер и Диллиан Уайт соответственно.
Что касается других украинских супертяжеловесов, то все они потеряли позиции. Владислав Сиренко, занимавший 41 место, теперь 45. Александр Захожий с 58 позиции переместился на 63, Виктор Выхрист с 59 на 64.
Всего в топ-100 лучших супертяжеловесов планеты входят пять представителей Украины.
Рейтинг лучших супертяжеловесов планеты по версии Boxrec:
1. Александр Усик (Украина);
2. Тайсон Фьюри (Великобритания);
3. Энтони Джошуа (Великобритания);
4. Деонтей Уайлдер (США);
5. Диллиан Уайт (Великобритания);
…
45. Владислав Сиренко (Украина);
63. Александр Захожий (Украина);
64. Виктор Выхрист (Украина);
69. Андрей Руденко (Украина).
Полный рейтинг смотрите здесь
Читайте также: большой материал об украинцах, которые входят в рейтинги боксерских организаций.