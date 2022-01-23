Рейтинг BoxRec: Усик остался лучшим супертяжем планеты, остальные украинцы – регрессируют

В топ-100 входят пять наших соотечественников

Фото: Matchroom Boxing

Чемпион мира WBA, WBO, IBF Александр Усик (19-0, 13 КО) остался лучшим супертяжеловесом планеты по версии BoxRec.

И в целом, в первой пятерке изменений не произошло: следом за Усиком идут Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер и Диллиан Уайт соответственно.

Что касается других украинских супертяжеловесов, то все они потеряли позиции. Владислав Сиренко, занимавший 41 место, теперь 45. Александр Захожий с 58 позиции переместился на 63, Виктор Выхрист с 59 на 64.

Всего в топ-100 лучших супертяжеловесов планеты входят пять представителей Украины.

Рейтинг лучших супертяжеловесов планеты по версии Boxrec:

1. Александр Усик (Украина);

2. Тайсон Фьюри (Великобритания);

3. Энтони Джошуа (Великобритания);

4. Деонтей Уайлдер (США);

5. Диллиан Уайт (Великобритания);

…

45. Владислав Сиренко (Украина);

63. Александр Захожий (Украина);

64. Виктор Выхрист (Украина);

69. Андрей Руденко (Украина).

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