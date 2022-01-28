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Результаты взвешивания боя Макабу – Мчуну

Боксеры определят, кто станет соперником Сауля Альвареса
Бокс Профессиональный бокс
22:50
Результаты взвешивания боя Макабу – Мчуну

Состоялась процедура официального взвешивания чемпиона мира WBC в тяжелом весе Илунги Макабу (28-2, 25 KO) и Табисо Мчуну (23-5, 13 КО).

Макабу – 89,4 кг;

Мчуну – 90 кг.

Напомним, бой Макабу – Мчуну состоится утром 30 января. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Победитель боя в будущем встретится с лучшим боксером мира независимо от весовых категорий Саулем Альваресом.

Сергей Остапенко
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Табисо Мчуну, Илунга Макабу

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