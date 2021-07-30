Результаты взвешивания Фанияна и Руденко накануне вечера бокса во Львове. Трансляция на XSPORT!

Смотрите вечер бокса в прямом эфире!

Фаниян с соперником / фото - Facebook

Уже сегодня, 30 июля, состоится вечер бокса 1st Boxing Night-Lviv, который будет показан на XSPORT.

В главном бою вечера обладатель пояса WBO Oriental Арам Фаниян (20-1, 4 КО) проведет первую защиту пояса против Мухаммедсалим Сотволдива (7-2-2) из Узбекистана.

Накануне поединка оба боксера уложились в рамки весовой категории. Также взвесились боксеры со-главного события.

Андрей Руденко (110,1 кг) – Андреа Пеше (118 кг)

Арам Фаниян (63,5) – Мухаммедсалим Сотволдиев (63 кг)

За трансляцией вечера бокса следите на сайте и на телеканале XSPORT, начиная с 18:10.