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Ригондо и Касимеро прошли процедуру взвешивания накануне очного противостояния

Титульный поединок в легчайшем дивизионе состоится в Карсоне
Бокс Профессиональный бокс
08:39
Ригондо и Касимеро прошли процедуру взвешивания накануне очного противостояния
Ригондо и Касимеро / Фото - roundbyroundboxing
Чемпион мира по версии WBO в легчайшем дивизионе Джонриэль Касимеро (30-4, 21 КО) и экс-обладатель титула в первом полулегком и легчайшем весе Гильермо Ригондо (20-1, 13 КО) успешно прошли процедуру  взвешивания перед очным поединком.

Вес Касимеро составил ровно 118 фунтов (53,5 кг), 40-летний кубинский ветеран Ригондо показал на весах 117,5 фунта (53,3 кг).


Поединок между боксерами состоится 15 августа в Карсоне (штат Калифорния, США).

Онлайн трансляция боя будет доступна на сайте XSPORT. Начало – 6:00.

Владимир Кириченко
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Гильермо Ригондо Джонриэль Касимеро

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