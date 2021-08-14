Джон Касимеро – Гильермо Ригондо. Онлайн трансляция
Ригондо и Касимеро прошли процедуру взвешивания накануне очного противостояния
Титульный поединок в легчайшем дивизионе состоится в Карсоне
08:39
Ригондо и Касимеро / Фото - roundbyroundboxingЧемпион мира по версии WBO в легчайшем дивизионе Джонриэль Касимеро (30-4, 21 КО) и экс-обладатель титула в первом полулегком и легчайшем весе Гильермо Ригондо (20-1, 13 КО) успешно прошли процедуру взвешивания перед очным поединком.
Вес Касимеро составил ровно 118 фунтов (53,5 кг), 40-летний кубинский ветеран Ригондо показал на весах 117,5 фунта (53,3 кг).
Поединок между боксерами состоится 15 августа в Карсоне (штат Калифорния, США).
Онлайн трансляция боя будет доступна на сайте XSPORT. Начало – 6:00.