Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»

Недавно кубинец потерпел второе поражение в карьере

Фото: Algulf

40-летний бывший чемпион мира Гильермо Ригондо (20-2, 13 КО) в Twitter написал, что, несмотря на возраст, у него все в порядке со стойкостью в боях:

«Никто не может меня нокаутировать. Я не фотография на мешке, и если вы не умеете боксировать и не знаете, как резать углы, то радуйтесь ударам по воздуху. Моя держалка все еще при мне».

Очень неоднозначное заявление от Ригондо, учитывая то, что в 2017 году он досрочно проиграл украинцу Василию Ломаченко. Правда, тогда кубинец просто отказался продолжать бой после шестого раунда.

Напомним, недавно Ригондо потерпел второе поражение в карьере.