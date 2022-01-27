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Ригондо может провести реванш против Донэйра

Кубинец ранее уже побеждал филиппинца
Бокс Профессиональный бокс
20:30
Ригондо может провести реванш против Донэйра
Ригондо - Донэйр / Фото: Pro Boxing Fans

Экс-чемпион мира, кубинец Гильермо Ригондо (20-2, 13 KO), если выиграет 26-го февраля в Дубае у филиппинца Винсенте Астролабио (16-3-0, 12 KO), то проведет реванш с чемпионом WBC Нонито Донэйром (42-6-0, 28 KO), сообщает BoxingScene.com.

Бой Ригондо против Астролабио получил статус отборочного по версии WBC.

Напомним, Ригондо и Донэйр дрались в апреле 2013 года и кубинец выиграл, объединил титулы WBA и WBO во втором легчайшем весе.

Ранее сообщалось, что команда Донэйра начала переговоры о поединке с Наоя Иноуэ.


Карен Агабекян
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Гильермо Ригондо Нонито Донэйр

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