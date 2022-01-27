Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо может провести реванш против Донэйра
Кубинец ранее уже побеждал филиппинца
20:30
Ригондо - Донэйр / Фото: Pro Boxing Fans
Экс-чемпион мира, кубинец Гильермо Ригондо (20-2, 13 KO), если выиграет 26-го февраля в Дубае у филиппинца Винсенте Астролабио (16-3-0, 12 KO), то проведет реванш с чемпионом WBC Нонито Донэйром (42-6-0, 28 KO), сообщает BoxingScene.com.
Бой Ригондо против Астролабио получил статус отборочного по версии WBC.
Напомним, Ригондо и Донэйр дрались в апреле 2013 года и кубинец выиграл, объединил титулы WBA и WBO во втором легчайшем весе.
Ранее сообщалось, что команда Донэйра начала переговоры о поединке с Наоя Иноуэ.