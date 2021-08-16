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Ригондо: «Нужно было выбрасывать чуть больше ударов»

Гильермо продолжит выступать несмотря на возраст

Бокс Профессиональный бокс
09:45
Ригондо: «Нужно было выбрасывать чуть больше ударов»
Гильермо Ригондо / Фото: iDea HUNTR

Экс-чемпион мира 40-летний кубинец Гильермо Ригондо (20-2, 13 КО) высказался о спорно проигранном поединке против чемпиона мира по версии WBO Джонриэля Касимеро (31-4, 21 KO). Слова боксера приводит портал boxingnews24.com.

«Иногда ты побеждаешь, иногда проигрываешь. Однозначно, что это была плохая ночь для меня. Моя работа на ногах все еще в порядке, но, возможно, мне нужно было выбрасывать чуть больше ударов. Вот и все.

Определенно, я намерен и дальше боксировать, поскольку мне нравится огорчать всех этих маленьких боксеров. Я готов еще раз подраться, когда угодно. Но сейчас я возьму небольшой отпуск и проведу время с семьей. У нас с Касимеро был хороший бой, где никто не получил увечий. Это главное».

Напомним, что Касимеро и Ригондо установили антирекорд по количеству точных ударов.

Карен Агабекян
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Джонриэль Касимеро Гильермо Ригондо

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