Ригондо – о поражении Касимеро: «Это мой стиль, и я не умею драться иначе»
Ригондо: «Нужно было выбрасывать чуть больше ударов»
Гильермо продолжит выступать несмотря на возраст
09:45
Гильермо Ригондо / Фото: iDea HUNTR
Экс-чемпион мира 40-летний кубинец Гильермо Ригондо (20-2, 13 КО) высказался о спорно проигранном поединке против чемпиона мира по версии WBO Джонриэля Касимеро (31-4, 21 KO). Слова боксера приводит портал boxingnews24.com.
«Иногда ты побеждаешь, иногда проигрываешь. Однозначно, что это была плохая ночь для меня. Моя работа на ногах все еще в порядке, но, возможно, мне нужно было выбрасывать чуть больше ударов. Вот и все.
Определенно, я намерен и дальше боксировать, поскольку мне нравится огорчать всех этих маленьких боксеров. Я готов еще раз подраться, когда угодно. Но сейчас я возьму небольшой отпуск и проведу время с семьей. У нас с Касимеро был хороший бой, где никто не получил увечий. Это главное».
Напомним, что Касимеро и Ригондо установили антирекорд по количеству точных ударов.
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