Ригондо: «Нужно было выбрасывать чуть больше ударов»

Гильермо Ригондо / Фото: iDea HUNTR

Экс-чемпион мира 40-летний кубинец Гильермо Ригондо (20-2, 13 КО) высказался о спорно проигранном поединке против чемпиона мира по версии WBO Джонриэля Касимеро (31-4, 21 KO). Слова боксера приводит портал boxingnews24.com.



Определенно, я намерен и дальше боксировать, поскольку мне нравится огорчать всех этих маленьких боксеров. Я готов еще раз подраться, когда угодно. Но сейчас я возьму небольшой отпуск и проведу время с семьей. У нас с Касимеро был хороший бой, где никто не получил увечий. Это главное».