Ригондо – о поражении Касимеро: «Это мой стиль, и я не умею драться иначе»

Кубинец остался недоволен решением судей в его бою против филиппинца

Фото: dazn.com

Кубинский ветеран легчайшего веса Гильермо Ригондо (20-2, 13 КО) остался недоволен решением судей в его бою против чемпиона мира по версии WBO Джонриэля Касимеро (31-4, 21 KO). 40-летний боксер заявил, что заслужил победу, и заверил, что и дальше будет придерживаться своего прагматичного стиля, несмотря на то, что он не нравится болельщикам.

Ригондо цитирует ресурс boxingscene.com:

«Никто не хочет драться со мной, поскольку в ринге я привожу соперников в замешательство. Я донес те удары, которые были мне нужны, чтобы одержать сегодня победу. Именно так я побеждаю. Бог дал мне навыки, и я демонстрирую их таким образом. Я уникальный боец. Это мой стиль, и я не умею драться иначе. Вы видите, что я все еще лучше всех остальных в легких весовых категориях. Я буду продолжать драться».

Джонриэль Касимеро прокомментировал свою победу над кубинцем Гильермо Ригондо.