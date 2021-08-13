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Ригондо: «Я иду за поясом WBO, а Касимеро стоит у меня на пути»

Чемпион WBA Regular чересчур уверен в своей победе в предстоящем поединке
Бокс Профессиональный бокс
13:19
Ригондо: «Я иду за поясом WBO, а Касимеро стоит у меня на пути»
Гильермо Ригондо и Джонриэль Касимеро / Фото - twitter
Чемпион мира по версии WBA Regular в легчайшем дивизионе Гильермо Ригондо (20-1, 13 КО) поделился мыслями относительно предстоящего поединка против обладателя титула WBO Джонриэля Касимеро (30-4, 21 КО).

Цитирует кубинского ветерана Ringnews 24.

«Все мои соперники последнее время постоянно говорят, что заставят меня уйти на пенсию, быстро нокаутируют и все такое. Но они должны выходить в ринг и подтверждать свои слова действиями. Посмотрим, что Джон сможет сделать в субботу вечером. Он нокаутировал шесть своих последних соперников, но ни один из них даже приблизительно не был на моем уровне. В субботу перед моим оппонентом будет стоять дьявол. Я не беспокоюсь о Джоне, потому что меня волнует только его титул. Я иду за поясом WBO, а Казимеро стоит у меня на пути. Джон станет третьим филиппинцем, которого я победил. Меня не волнуют его разговоры, потому что я привык разговаривать кулаками. Я не болтун, а во время поединка просто намерен делать то, что получается у меня лучше всего».


Поединок между боксерами состоится 14 августа в Карсоне (штат Калифорния, США).

Этот бой планировался еще весной, однако позже Ригондо был заменен на Нонито Донэйра (41-6, 27 КО). Филиппинец отказался драться против соотечественника из-за отказа Джонриэля сдавать тест на допинг.
Владимир Кириченко
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Гильермо Ригондо

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