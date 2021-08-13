Джон Касимеро – Гильярмо Ригондо. Онлайн трансляция
Ригондо: «Я иду за поясом WBO, а Касимеро стоит у меня на пути»
Чемпион WBA Regular чересчур уверен в своей победе в предстоящем поединке
13:19
Гильермо Ригондо и Джонриэль Касимеро / Фото - twitterЧемпион мира по версии WBA Regular в легчайшем дивизионе Гильермо Ригондо (20-1, 13 КО) поделился мыслями относительно предстоящего поединка против обладателя титула WBO Джонриэля Касимеро (30-4, 21 КО).
Цитирует кубинского ветерана Ringnews 24.
«Все мои соперники последнее время постоянно говорят, что заставят меня уйти на пенсию, быстро нокаутируют и все такое. Но они должны выходить в ринг и подтверждать свои слова действиями. Посмотрим, что Джон сможет сделать в субботу вечером. Он нокаутировал шесть своих последних соперников, но ни один из них даже приблизительно не был на моем уровне. В субботу перед моим оппонентом будет стоять дьявол. Я не беспокоюсь о Джоне, потому что меня волнует только его титул. Я иду за поясом WBO, а Казимеро стоит у меня на пути. Джон станет третьим филиппинцем, которого я победил. Меня не волнуют его разговоры, потому что я привык разговаривать кулаками. Я не болтун, а во время поединка просто намерен делать то, что получается у меня лучше всего».
Поединок между боксерами состоится 14 августа в Карсоне (штат Калифорния, США).
Этот бой планировался еще весной, однако позже Ригондо был заменен на Нонито Донэйра (41-6, 27 КО). Филиппинец отказался драться против соотечественника из-за отказа Джонриэля сдавать тест на допинг.