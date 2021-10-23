Ривас получил нового соперника. Боксеры оспорят титул WBC в новом весе
Ривас – первый в истории чемпион мира по версии WBC в бриджервейте
Колумбиец единогласным решением судей выиграл бой у Райана Розицки
10:52
Ривас и Розицки / Фото - dknation.draftkings.comКолумбийский боксер Оскар Ривас (28-1, 19 КО) выиграл поединок у канадца Райана Розицки (13-1, 13 КО) за вакантный титул по версии WBC в бриджервейте (до 101,6 кг).
Бой продлился 12 раундов и Ривас одержал победу решением судей – 116:111, 115:112 и 115:112.
Таким образом, колумбиец стал первым в истории чемпионом WBC в бриджервейте.
Ранее из-за отказа прививаться от COVID-19 с боя против Риваса «слетел» Брайнт Дженнингс (24-4, 14 KO).