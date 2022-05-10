Роберт Гарсия: «Бивол не вышел на ринг, чтобы порадовать Канело»

Специалист прокомментировал победу россиянина над мексиканцем

Фото: boxingscene.com

Именитый тренер Роберт Гарсия прокомментировал победу чемпиона мира по версии WBA Super в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (19-0, 11 KO) над абсолютным чемпионом мира во втором среднем дивизионе Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO).

Специалиста цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Я просто думаю, что Бивол настолько хорош. Он идеально провел бой в течение 12 раундов. Он сделал достаточно, чтобы контролировать поединок благодаря своему джебу и дальним ударам. Я неоднократно говорил, что Бивол достаточно быстрый, что он вполне хорошо использует свои комбинации и удары. Именно это он и сделал. Он контролировал бой за счет большого количества джебов и комбинаций. Бивол не вышел на ринг, чтобы порадовать Канело и делать то, что тот от него хочет, вступать в размены. Он дрался по ходу всего боя, и у него был отличный геймплан. Бивол ни разу не ошибся».

Дмитрий Бивол защитил титул WBA в полутяжелом весе в бою с Саулем Альваресом.