Альварес – о поражении Биволу: «Мое сердце болит, очень болит»
Роберт Гарсия: «Бивол не вышел на ринг, чтобы порадовать Канело»
Специалист прокомментировал победу россиянина над мексиканцем
09:30
Фото: boxingscene.com
Именитый тренер Роберт Гарсия прокомментировал победу чемпиона мира по версии WBA Super в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (19-0, 11 KO) над абсолютным чемпионом мира во втором среднем дивизионе Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO).
Специалиста цитирует ресурс boxingnews24.com:
«Я просто думаю, что Бивол настолько хорош. Он идеально провел бой в течение 12 раундов. Он сделал достаточно, чтобы контролировать поединок благодаря своему джебу и дальним ударам. Я неоднократно говорил, что Бивол достаточно быстрый, что он вполне хорошо использует свои комбинации и удары. Именно это он и сделал. Он контролировал бой за счет большого количества джебов и комбинаций.
Бивол не вышел на ринг, чтобы порадовать Канело и делать то, что тот от него хочет, вступать в размены. Он дрался по ходу всего боя, и у него был отличный геймплан. Бивол ни разу не ошибся».
Дмитрий Бивол защитил титул WBA в полутяжелом весе в бою с Саулем Альваресом.
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