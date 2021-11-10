Роберт Гарсия: «Бой с Комми будет легким для Ломаченко»

Специалист сомневается, что Ричард донесет удар к Василию

Василий Ломаченко – Ричард Комми

Известный американский специалист Роберт Гарсия в интервью YouTube-каналу ESNEWS заявил, что бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) не испытает проблем в бою с экс-чемпионом мира в легком весе Ричардом Комми (30-3, 27 КО).



«Думаю, что это будет легкий поединок для Ломаченко. Он очень хорош и именно поэтому я считаю, что предстоящий поединок будет легким для него. Мне кажется, что Комми просто мощный, но он даже не прикоснется к Ломаченко. Сможет ли Ричард донести удар к «Ломе»? Я сомневаюсь в этом. Я думаю, что это будет легкий бой для «Ломы». Думаю, что он выиграет очень легко».

Напомним, что поединок Ломаченко и Комми состоится 11 декабря в Нью-Йорке.