Лопес-старший: «Сейчас никто не способен победить Ломаченко, и поэтому его не вызывают»
Роберт Гарсия: «Бой с Комми будет легким для Ломаченко»
Специалист сомневается, что Ричард донесет удар к Василию
14:46
Василий Ломаченко – Ричард Комми
Известный американский специалист Роберт Гарсия в интервью YouTube-каналу ESNEWS
заявил, что бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) не испытает проблем в бою с экс-чемпионом мира в легком весе Ричардом Комми (30-3, 27 КО).
«Думаю, что это будет легкий поединок для Ломаченко. Он очень хорош и именно поэтому я считаю, что предстоящий поединок будет легким для него.
Мне кажется, что Комми просто мощный, но он даже не прикоснется к Ломаченко. Сможет ли Ричард донести удар к «Ломе»? Я сомневаюсь в этом. Я думаю, что это будет легкий бой для «Ломы». Думаю, что он выиграет очень легко».
Напомним, что поединок Ломаченко и Комми состоится 11 декабря в Нью-Йорке.