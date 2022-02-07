Роберт Гарсия: «Если Лопесам нужна помощь, то я помогу им»

Теофимо Лопес / фото - boxingscene.com

Известный американский тренер Роберт Гарсия в интервью Little Giant Boxing заявил, что готов помочь бывшему абсолютному чемпиону миру в легком весе Теофимо Лопесу (16-1-0, 12 KO), если он и его отец, Теофимо Лопес-старший, нуждаются в этом.

Мне нравится Теофимо. Лопес-старший знает, что я могу поговорить с его сыном. Я могу быть их другом, если они хотят обстоятельного разговора. Если им нужна помощь, то я помогу, поскольку они мне нравятся, это хорошие люди. Они были добры ко мне».