Камбосос: «Надеюсь, что я не заставил Лопеса задуматься о суициде после того, как отнял у него пояса»
Роберт Гарсия: «Если Лопесам нужна помощь, то я помогу им»
Известный специалист признался, что ему импонируют американцы
15:20
Теофимо Лопес / фото - boxingscene.com
Известный американский тренер Роберт Гарсия в интервью Little Giant Boxing заявил, что готов помочь бывшему абсолютному чемпиону миру в легком весе Теофимо Лопесу (16-1-0, 12 KO), если он и его отец, Теофимо Лопес-старший, нуждаются в этом.
«Теофимо – отличный пацан, ведь я знаю его и Лопеса-старшего. Многим они не нравятся, о них говорят определенные вещи. Но со мной, с моей командой, в моем зале они всегда были очень вежливыми и дружелюбными.
Мне нравится Теофимо. Лопес-старший знает, что я могу поговорить с его сыном. Я могу быть их другом, если они хотят обстоятельного разговора. Если им нужна помощь, то я помогу, поскольку они мне нравятся, это хорошие люди. Они были добры ко мне».
Теофимо Лопес тяжело переживает свое поражение Джорджу Камбососу (20-0, 10 KO).