Роберт Гарсия: «Канело, вероятно, слишком легко отнесся к поединку с Биволом»
Именитый тренер Роберт Гарсия считает, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO) мог недооценить обладателя титула WBA Super в полутяжелом дивизионе Дмитрия Бивола (19-0, 11 KO) в преддверии их боя.
Специалиста цитирует ресурс boxingnews24.com:
«Лично я бы сказал, что Канело, вероятно, слишком легко отнесся к этому поединку. Не только он, но и его команда, его тренер. Коэффициент на его победу был 5:1, все говорили, что Канело – лучший, что он ни в коем случае не проиграет, что никто не способен его побить.
Его тренер также был уверен, что сейчас никто в боксе не может победить Канело. И весь боксерский мир считал так же. Он был лучшим бойцом pound-for-pound.
Я никогда не был на тренировках Канело, но слышал, что он очень дисциплинированный. Альварес возвращается в зал через несколько дней после своих поединков, и у него очень сильная дисциплина. У нас тоже есть дисциплинированные бойцы, но они приходят к точке, когда чувствуют себя слишком комфортно и немного самоуверенно. Тогда они думают, что бой будет легким».
Дмитрий Бивол защитил титул WBA в полутяжелом весе в бою с Саулем Альваресом.
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