Роберт Гарсия: «Канело, вероятно, слишком легко отнесся к поединку с Биволом»

Фото: boxingscene.com

Именитый тренер Роберт Гарсия считает, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO) мог недооценить обладателя титула WBA Super в полутяжелом дивизионе Дмитрия Бивола (19-0, 11 KO) в преддверии их боя.

Специалиста цитирует ресурс boxingnews24.com:

Его тренер также был уверен, что сейчас никто в боксе не может победить Канело. И весь боксерский мир считал так же. Он был лучшим бойцом pound-for-pound.

Я никогда не был на тренировках Канело, но слышал, что он очень дисциплинированный. Альварес возвращается в зал через несколько дней после своих поединков, и у него очень сильная дисциплина. У нас тоже есть дисциплинированные бойцы, но они приходят к точке, когда чувствуют себя слишком комфортно и немного самоуверенно. Тогда они думают, что бой будет легким».