Роберт Гарсия: «Крус не на уровне Джервонты Дэвиса»

Тренер уверен, что как «Танк» захочет провести поединок, то так он его и проведет





Роберт Гарсия / Фото: instagram

Американский специалист Роберт Гарсия сделал прогноз на поединок между чемпионом WBA в трех весовых категориях Джервонтой Дэвисом (25-0, 24 KO) и мексиканцем Исааком Крусом (22-1-1, 15 KO). Слова тренера приводит портал boxingnews24.com.



«Считаю, что Крус будет более сильным оппонентом для Дэвиса по сравнению с Ромеро. Исаак является по-настоящему крутым бойцом, имеющим несколько хороших побед. При этом, я считаю, что он он не на уровне Джервонты. Если «Танк» захочет немного побоксировать и выиграть в поздних раундах, то он это сделает. Если он захочет закончить бой раньше, то нокаутирует Исаака в третьем или четвертом раунде».

Напомним, Дэвис и Крус проведут бой 6-го декабря в Лос-Анджелесе. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.