Роберт Гарсия: «Лопес проиграл Камбососу из-за неправильного плана на бой»

Роберт Гарсия / Фото: vcstar.com

Американский специалист Роберт Гарсия заявил, что Теофимо Лопес (16-1, 12 КО) проиграл Джорджу Камбососу (20-0, 10 КО) из-за неправильного плана на бой.



Уверен, что команда Лопеса дралась неправильно, они сделали ошибки. Теофимо совершил много ошибок в бою, а Камбосос воспользовался всем этим и победил. Дело не том, что Джордж лучше как боксер, а в том, что Теофимо дрался неправильно и был заряжен на один удар. Камбосос получил от этого преимущество и забрал бой. Я думаю, что все это видели, и я тоже, согласны с этим».