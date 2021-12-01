Роберт Гарсия: «Крус не на уровне Джервонты Дэвиса»
Роберт Гарсия: «Лопес проиграл Камбососу из-за неправильного плана на бой»
Специалист отметил, что отец Теофимо – главный виновник фиаско
12:49
Роберт Гарсия / Фото: vcstar.com
Американский специалист Роберт Гарсия заявил, что Теофимо Лопес (16-1, 12 КО) проиграл Джорджу Камбососу (20-0, 10 КО) из-за неправильного плана на бой.
«Никто не мог подумать, что у Камбососа будут шансы в бою с Лопесом. Я думаю, что Джордж победил Теофимо потому, что тот дрался неправильно. Он думал только о нокауте в первом раунде, и поэтому вышел и начал выбрасывать тяжелые удары, пытаясь удосрочить Камбососа. По ходу боя отец Лопеса призывал прикончить Камбососа и торопил с нокаутом.
Уверен, что команда Лопеса дралась неправильно, они сделали ошибки. Теофимо совершил много ошибок в бою, а Камбосос воспользовался всем этим и победил. Дело не том, что Джордж лучше как боксер, а в том, что Теофимо дрался неправильно и был заряжен на один удар. Камбосос получил от этого преимущество и забрал бой. Я думаю, что все это видели, и я тоже, согласны с этим».
Напомним, ранее Лопесы обвинили в своем поражении Эдди Хирна и DAZN.