Роберт Гарсия: «Любой бой Альвареса в полутяжелом весе, станет огромным событием»
Именитый тренер Роберт Гарсия поделился своим мнением относительно возможного соперника для абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО).
Слова специалиста приводит ресурс boxing247.com:
«Я думаю, что есть три громких варианта для Альвареса, которые фанаты ожидают от него. Это третий бой с Головкиным. Думаю, в этом противостоянии есть наибольший смысл. Они уже дважды встречались и многие люди думают, что Головкин выиграл первый поединок.
Итак, я думаю, что это хороший вариант, но также есть Чарло и этот бой был бы безумием. Все говорят об этом противостоянии. Это отличный поединок, который фанаты действительно хотят увидеть.
Все же самый опасный вариант для Альвареса, это если он решит подняться в полутяжелый вес. Потому что там более сильные, крупные и опасные парни. Таким образом он пойдет на риск, но любой бой в этой весовой категории, станет огромным событием».
Эдди Рейносо назвал приблизительную дату и место проведения следующего боя Сауля Альвареса.