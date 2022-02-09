Роберт Гарсия: «Любой бой Альвареса в полутяжелом весе, станет огромным событием»

Сауль Альварес / фото - boxingscene.com

Именитый тренер Роберт Гарсия поделился своим мнением относительно возможного соперника для абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО).

Слова специалиста приводит ресурс boxing247.com:

Итак, я думаю, что это хороший вариант, но также есть Чарло и этот бой был бы безумием. Все говорят об этом противостоянии. Это отличный поединок, который фанаты действительно хотят увидеть.

Все же самый опасный вариант для Альвареса, это если он решит подняться в полутяжелый вес. Потому что там более сильные, крупные и опасные парни. Таким образом он пойдет на риск, но любой бой в этой весовой категории, станет огромным событием».