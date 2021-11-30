Роберт Гарсия: «Любой результат в бою Лопес – Камбосос не стал бы ограблением»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 12
Сейчас 0
Сегодня 14
Завтра 32
Футбол (3 события из 4) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Авангард - Альянс 0:2 Окончен
17:30 Оболонь - Металлист 1:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Александрия - Заря 0:1 Окончен
Хоккей (5 событий из 7) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
02:00 Бостон Брюинс - Ванкувер Кэнакс 3:2 Окончен
02:00 Чикаго Блэкхокс - Сан-Хосе Шаркс 0:2 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Филадельфия Флайерс 5:2 Окончен
03:00 Анахайм Дакс - Торонто Мейпл Лифс 1:5 Окончен
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Индиана Пэйсерс - Милуоки Бакс 100:118 Окончен
01:00 Мемфис Гриззлис - Сакраменто Кингз 128:101 Окончен
01:00 Торонто Рэпторс - Бостон Селтикс 97:109 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Детройт Пистонс 110:106 Окончен
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 6) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Аталанта - Венеция -:- Запланирован
Хоккей (4 события из 9) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Баффало Сэйбрс - Сиэтл Кракен 4:7 Окончен
02:30 Монреаль Канадиенс - Ванкувер Кэнакс 1:2 Окончен
02:30 Виннипег Джетс - Аризона Койотис 0:1 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Питтсбург Пингвинс 2:1 Окончен
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Орландо Мэджик 101:96 Окончен
02:30 Майами Хит - Денвер Наггетс 111:120 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Оклахома-Сити Тандер 102:89 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Шарлотт Хорнетс 133:119 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Индиана Пэйсерс 100:98 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Кливленд Кавальерс 96:114 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Вашингтон Уизардз 116:99 Окончен
04:00 Юта Джаз - Портленд Трэйл Блэйзерс 129:107 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Нью-Орлеан Пеликанс 104:123 Окончен
Футбол (16 событий из 21) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Уотфорд - Челси -:- Запланирован
21:30 Вест Хэм - Брайтон -:- Запланирован
21:30 Саутгемптон - Лестер -:- Запланирован
22:15 Астон Вилла - Манчестер Сити -:- Запланирован
22:15 Эвертон - Ливерпуль -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Анже - Монако -:- Запланирован
20:00 Страсбур - Бордо -:- Запланирован
22:00 Ренн - Лилль -:- Запланирован
22:00 Лион - Реймс -:- Запланирован
22:00 Нант - Марсель -:- Запланирован
22:00 ПСЖ - Ницца -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Болонья - Рома -:- Запланирован
19:30 Интер - Специя -:- Запланирован
21:45 Дженоа - Милан -:- Запланирован
21:45 Сассуоло - Наполи -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реал - Атлетик -:- Запланирован
Хоккей (9 событий из 12) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Брюинс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Флайерс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
02:00 Флорида Пантерс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Уайлд - Аризона Койотис -:- Запланирован
03:00 Нэшвилл Предаторс - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Анахайм Дакс -:- Запланирован
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Бруклин Нетс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
05:00 Финикс Санс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Днепр - Кривбасс -:- Запланирован
19:30 Харьковские Соколы - Николаев -:- Запланирован

Роберт Гарсия: «Любой результат в бою Лопес – Камбосос не стал бы ограблением»

Известный тренер считает, что судьи легко могли бы отдать победу американцу
Бокс Профессиональный бокс
12:04
Роберт Гарсия: «Любой результат в бою Лопес – Камбосос не стал бы ограблением»
Фото: Ventura County Star

Известный тренер Роберт Гарсия поделился мнением о поражении Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) теперь уже абсолютному чемпиону мира Джорджу Камбососу (20-0, 10 КО):

«Независимо от того, кто победил, это один из тех боев, которые люди будут обсуждать еще какое-то время. Мне понравился этот поединок, я получил от него удовольствие. Я считаю, что бой был очень близким. Мне кажется, что здесь легко могли дать ничью. Они оба роняли друг друга, раунды забирал то один, то другой.

Я думаю, что судьи могли легко отдать победу Лопесу большинством голосов или раздельным решением. Это был очень и очень близкий бой. Любой результат не стал бы ограблением. Камбосос сделал то, что должен был сделать. Он показал миру, что находится на этом уровне».


Лопес проиграл Камбососу раздельным решением судей, однако он не согласился с данным исходом боя, за что был освистан своими же фанатами.

Поражение ударило и по позициям Лопеса в рейтинге авторитетного боксерского портала, где американца обошел Василий Ломаченко, который, кстати, никак не отреагировал на неудачу Теофимо.

Источник: fightnews.info Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Роберт Гарсия Джордж Камбосос Теофимо Лопес

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Камбосос наконец вспомнил о Ломе и назвал критерий выбора следующего соперника
Камбосос наконец вспомнил о Ломе и назвал критерий выбора следующего соперника
Бокс Профессиональный бокс
13:25
Главред TheRing: «Следующим соперником Камбососа станет Ломаченко»
Главред TheRing: «Следующим соперником Камбососа станет Ломаченко»
Бокс Профессиональный бокс
13:18
«Я тот, кого следует бояться». Камбосос опубликовал фото с окровавленным Лопесом
«Я тот, кого следует бояться». Камбосос опубликовал фото с окровавленным Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
13:06
Главред The Ring: «Не нужно сбрасывать отца Лопеса с поста тренера после поражения»
Главред The Ring: «Не нужно сбрасывать отца Лопеса с поста тренера после поражения»
Бокс Профессиональный бокс
09:20
Камбосос: «Я верю, что психологически надломил его еще несколько месяцев назад»
Камбосос: «Я верю, что психологически надломил его еще несколько месяцев назад»
Бокс Профессиональный бокс
08:48
Ромеро: «Я легко нокаутировал бы Камбососа, и Лопес может это сделать в реванше»
Ромеро: «Я легко нокаутировал бы Камбососа, и Лопес может это сделать в реванше»
Бокс Профессиональный бокс
08:00

Новости: Бокс

Камбосос наконец вспомнил о Ломе и назвал критерий выбора следующего соперника
Камбосос наконец вспомнил о Ломе и назвал критерий выбора следующего соперника
Профессиональный бокс
13:25
Главред TheRing: «Следующим соперником Камбососа станет Ломаченко»
Главред TheRing: «Следующим соперником Камбососа станет Ломаченко»
Профессиональный бокс
13:18
«Я тот, кого следует бояться». Камбосос опубликовал фото с окровавленным Лопесом
«Я тот, кого следует бояться». Камбосос опубликовал фото с окровавленным Лопесом
Профессиональный бокс
13:06
Деревянченко может сразиться за титул уже после боя с Адамесом
Деревянченко может сразиться за титул уже после боя с Адамесом
Профессиональный бокс
12:24
Роберт Гарсия: «Любой результат в бою Лопес – Камбосос не стал бы ограблением»
Роберт Гарсия: «Любой результат в бою Лопес – Камбосос не стал бы ограблением»
Профессиональный бокс
12:04
«Лома возвращается в Матрицу». До поединка украинца осталось менее двух недель
«Лома возвращается в Матрицу». До поединка украинца осталось менее двух недель
Профессиональный бокс
11:37
Хэйни: «Рано или поздно вы можете увидеть меня в первом полусреднем весе»
Хэйни: «Рано или поздно вы можете увидеть меня в первом полусреднем весе»
Профессиональный бокс
10:00
Хан после Брука намерен провести реванш с Гарсией
Хан после Брука намерен провести реванш с Гарсией
Профессиональный бокс
09:45
Главред The Ring: «Не нужно сбрасывать отца Лопеса с поста тренера после поражения»
Главред The Ring: «Не нужно сбрасывать отца Лопеса с поста тренера после поражения»
Профессиональный бокс
09:20
Все новости

Популярные новости

Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 21:43
16
Карма за Ломаченко? Лопес «забыл» прописать пункт о реванше с Камбососом
Карма за Ломаченко? Лопес «забыл» прописать пункт о реванше с Камбососом
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 07:39
18
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 19:38
12
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Бокс Профессиональный бокс
25 ноября 17:54
2
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
26 ноября 09:02
Бывший тренер Кличко, утверждает, что его ученик в спарринге нокаутировал Усика
Бывший тренер Кличко, утверждает, что его ученик в спарринге нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
24 ноября 14:39
10
Все новости

Анонсы

Особенный матч для Шевченко. «Дженоа» – «Милан». Онлайн трансляция
WEB
Особенный матч для Шевченко. «Дженоа» – «Милан». Онлайн трансляция
1 декабря 21:45
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
1 декабря 22:15
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн трансляция
2 декабря 22:15
Чемпионат Украины. «Шахтер» – «Львов». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Шахтер» – «Львов». Онлайн трансляция
3 декабря 17:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
4 декабря 09:45
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
4 декабря 14:00
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
4 декабря 21:45
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
WEB
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
5 декабря 04:00
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
WEB
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
5 декабря 06:30
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
5 декабря 15:45
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
5 декабря 16:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
5 декабря 20:35
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
TV
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
5 декабря 23:40
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
6 декабря 05:00
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
WEB
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
6 декабря 06:00
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
WEB
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00