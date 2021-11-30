Роберт Гарсия: «Любой результат в бою Лопес – Камбосос не стал бы ограблением»
Известный тренер Роберт Гарсия поделился мнением о поражении Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) теперь уже абсолютному чемпиону мира Джорджу Камбососу (20-0, 10 КО):
«Независимо от того, кто победил, это один из тех боев, которые люди будут обсуждать еще какое-то время. Мне понравился этот поединок, я получил от него удовольствие. Я считаю, что бой был очень близким. Мне кажется, что здесь легко могли дать ничью. Они оба роняли друг друга, раунды забирал то один, то другой.
Я думаю, что судьи могли легко отдать победу Лопесу большинством голосов или раздельным решением. Это был очень и очень близкий бой. Любой результат не стал бы ограблением. Камбосос сделал то, что должен был сделать. Он показал миру, что находится на этом уровне».
Лопес проиграл Камбососу раздельным решением судей, однако он не согласился с данным исходом боя, за что был освистан своими же фанатами.
Поражение ударило и по позициям Лопеса в рейтинге авторитетного боксерского портала, где американца обошел Василий Ломаченко, который, кстати, никак не отреагировал на неудачу Теофимо.