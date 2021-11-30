Роберт Гарсия: «Любой результат в бою Лопес – Камбосос не стал бы ограблением»

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Известный тренер Роберт Гарсия поделился мнением о поражении Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) теперь уже абсолютному чемпиону мира Джорджу Камбососу (20-0, 10 КО):

Я думаю, что судьи могли легко отдать победу Лопесу большинством голосов или раздельным решением. Это был очень и очень близкий бой. Любой результат не стал бы ограблением. Камбосос сделал то, что должен был сделать. Он показал миру, что находится на этом уровне».