Роберт Гарсия: «Мне нравится Ромеро, но Дэвис остановил бы его»

Роландо Ромеро / фото - boxingscene.com

Известный тренер Роберт Гарсия признался, что хотел бы увидеть поединок между скандальным американцем Роландо Ромеро (14-0, 12 KO) и чемпионом мира в трех весовых категориях Джервонтой Дэвисом (25-0, 24 KO), который сорвался из-за проблем с законом у претендента.

Слова Роберта приводит портал boxingnews24.com:

Мне нравится этот парень. Мой сын был первым, кто сказал мне, что Ромеро отказался от боя с Дэвисом. Я не понимаю, почему было принято такое решение? Разве он не должен оставаться невиновным, пока в суде не докажут обратное? Поэтому я не могу понять, почему их бой отменили.

Он заслужил этот поединок с Дэвисом, но если говорить о навыках, то я думаю, он уступает Джервонте. У него есть талант и он неудобный соперник, но Маринз смог доставить ему проблемы. Дэвис в десять раз лучше по сравнению с Маринзом. Так что я считаю, что Джервонта остановил бы его».