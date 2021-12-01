Роберт Гарсия: «Мне нравится Ромеро, но Дэвис остановил бы его»
Известный тренер Роберт Гарсия признался, что хотел бы увидеть поединок между скандальным американцем Роландо Ромеро (14-0, 12 KO) и чемпионом мира в трех весовых категориях Джервонтой Дэвисом (25-0, 24 KO), который сорвался из-за проблем с законом у претендента.
Слова Роберта приводит портал boxingnews24.com:
«Ролли» неплох в боксе, к тому же он люби поговорить. Это делает его интересным персонажем. Мой боец, Джексон Маринз, однажды дрался с ним, и я считаю, у нас тогда отобрали победу.
Мне нравится этот парень. Мой сын был первым, кто сказал мне, что Ромеро отказался от боя с Дэвисом. Я не понимаю, почему было принято такое решение? Разве он не должен оставаться невиновным, пока в суде не докажут обратное? Поэтому я не могу понять, почему их бой отменили.
Он заслужил этот поединок с Дэвисом, но если говорить о навыках, то я думаю, он уступает Джервонте. У него есть талант и он неудобный соперник, но Маринз смог доставить ему проблемы. Дэвис в десять раз лучше по сравнению с Маринзом. Так что я считаю, что Джервонта остановил бы его».
Роберт Гарсия сделал прогноз на поединок между Джервонтой Дэвисом и Исааком Крусом (22-1-1, 15 KO).