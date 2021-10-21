Роберт Гарсия назвал главную проблему Джошуа

По слухам, британец ищет себе нового тренера

Фото: Ventura County Star

Известный американский тренер Роберт Гарсия поделился мнением о главной проблеме бывшего двукратного чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО):

«Знаете, в чем проблема Джошуа? В том, что он звезда. Что к нему все и везде относятся как к звезде. Ему нужно такое место, где к нему не будет какого-то особенного отношения. Где ему тут же выпишут тренерских подсрачников, если будет тупить. Ему все время сюсюкали. Его нянчили с первого дня профессиональной карьеры. Он сам себе босс».

После поражения Александру Усику Джошуа начал поиски нового тренера, который качественно подготовил бы его к реваншу с украинцем.

Второй бой, кстати, может пройти в Украине.