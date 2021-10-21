Джон Фьюри: «Бой с Кличко настолько опустошил бак Джошуа и напугал его, что он так и не оправился»
Роберт Гарсия назвал главную проблему Джошуа
По слухам, британец ищет себе нового тренера
08:33
Фото: Ventura County Star
Известный американский тренер Роберт Гарсия поделился мнением о главной проблеме бывшего двукратного чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО):
«Знаете, в чем проблема Джошуа? В том, что он звезда. Что к нему все и везде относятся как к звезде. Ему нужно такое место, где к нему не будет какого-то особенного отношения. Где ему тут же выпишут тренерских подсрачников, если будет тупить. Ему все время сюсюкали. Его нянчили с первого дня профессиональной карьеры. Он сам себе босс».
После поражения Александру Усику Джошуа начал поиски нового тренера, который качественно подготовил бы его к реваншу с украинцем.
Второй бой, кстати, может пройти в Украине.