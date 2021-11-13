Промоутер Усика рассказал, ведутся ли переговоры о бое с Фьюри
Роберт Гарсия назвал свой список лучших боксеров P4P. В топе нашлось место для украинца
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11:44
Роберт Гарсия / фото - FightHype
Известный американский тренер Роберт Гарсия в интервью YouTube каналу FightHype назвал свой топ лучших боксеров вне зависимости от весовых категорий.
В список попал украинский чемпион супертяжелого веса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0, 13 КО).
Какой ваш список pound-for-pound сейчас?
Первый точно Канело. Потом Кроуфорд, Спенс, Усик, но Канело – первый, без вопросов.
Напомним, промоутер Усика рассказал, ведутся ли переговоры о бое с Фьюри.