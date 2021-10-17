Роберт Гарсия – о поединке Фьюри – Уайлдер: «Бокс тяжеловесов вернулся»

Американский тренер высказался о чемпионском мегафайте в супертяжелом весе

Фото: boxingscene.com

Известный американский тренер и бывший чемпион мира Роберт Гарсия в интервью YouTube-каналу iFL TV высказался о прошедшем чемпионском поединке в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) и соотечественником Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 KO).

«Великолепный бой. И один из лучших, что я видел в супертяжелом весе. Парни заслужили уважение. Тайсон Фьюри победил и теперь по праву считается лучшим тяжеловесом мира. И он тот парень, которого будет очень непросто победить. Уайлдер устроил настоящий пожар. Да, он устал уже после пятого раунда, но продолжил сражаться и выбрасывать удары. Как я и сказал, это один из лучших боев в истории дивизиона, и я рад, что бокс тяжеловесов вернулся».

Промоутер Тайсона Фьюри уверен, что Деонтей Уайлдер отправил бы в нокаут любого, кроме «Цыганского короля».