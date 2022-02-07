Роберт Гарсия рассказал, как промоутер Камбососа случайно поделился информацией о переговорах с командой Райана Гарсии

Лу Дибелла перепутал тренера с матчмейкером Golden Boy Promotions

Роберт Гарсия / фото - vcstar.com

Американский тренер Роберт Гарсия в интервью Little Giant Boxing рассказал, как промоутер абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO) Лу Дибелла по ошибке позвонил ему и начал обсуждать возможный поединок своего подопечного против Райана Гарсии (21-0, 18 KO).

«Не буду говорить, что мне сказал Лу Дибелла, но он позвонил мне, полагая, что я матчмейкер Golden Boy Promotions Роберт Диас. Спрашивает: «Роберт, как ты?» Отвечаю: «Все хорошо». Он говорит: «Почему нам не сделать то? Мы можем устроить это». Он, черт возьми, поведал мне много историй, спалил контору. Не буду раскрывать, что именно он мне говорил, но Лу кое о чем рассказал. Так что команды Камбососа и Гарсии кое-что делают вместе. Я все слышал. Я не сказал ему, что это не Роберт Диас, а через несколько дней он снова позвонил мне, и на линии был кто-то еще, кто-то влиятельный. Это произошло снова, и я сказал: «Лу, к кому ты пытаешься дозвониться?» Он спросил: «Ты не Роберт Диас?» Отвечаю: «Нет, я Роберт Гарсия». Он такой: «Вот д*рьмо, мы пытались связаться с Робертом Диасом». Но они позвонили мне за неделю до этого и все рассказали».

Авторитетный инсайдер Дэн Рафаэль сообщил, что Джордж Камбосос в следующем поединке может встретиться с Райаном Гарсией.