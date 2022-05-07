Рой Джонс: «Усик без проблем побьет Альвареса»
Роберт Гарсия: «У Канело есть шансы против Усика»
Специалист заявил, что мексиканец может победить украинца
14:40
Роберт Гарсия / фото - World Boxing News
Именитый тренер Роберт Гарсия в интервью ESNEWS заявил, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO) может победить обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (19-0, 13 КО), поскольку украинец не является самым большим супертяжем.
«Усик поднялся в супертяжелый вес из первого тяжелого. Так что он не настолько большой супертяж. Он просто очень талантливый и мастеровитый, благодаря чему и может доминировать. Однако Усик - не самый большой супертяжеловес, если сравнивать с Тайсоном Фьюри или Деонтеем Уайлдером. Эти парни очень высокие. Усик же не настолько высокий. Усик - не самый высокий супертяжеловес, поэтому я думаю, что у Канело есть шансы.
Канело хочет быть великим. Он желает рискнуть своим рекордом, чтобы стать великим. Я считаю, что у него есть шансы».
Сауль Альварес рассказал про возможный бой с Александром Усиком.
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