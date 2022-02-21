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Роберт Гарсия убежден, что Камбосос выберет бой с Ломаченко

Специалист объяснил свою уверенность
Бокс Профессиональный бокс
09:10
Роберт Гарсия убежден, что Камбосос выберет бой с Ломаченко
Роберт Гарсия / фото - World Boxing News

Именитый американский тренер Роберт Гарсия на подкасте Robert García Unfiltered заявил, что абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 KО) согласится подраться с Василием Ломаченко (16-2, 11 KО), поскольку украинец готов пожертвовать частью гонорара ради возможности завоевать все титулы.

«Сейчас Камбосос поступает по-умному: зарабатывает как можно больше. Он думает, что может проиграть, поэтому по максимуму берет деньги. Лома думает о возможности стать абсолютным чемпионом. Он согласился на меньшую сумму.

Я думаю, что Камбосос согласится на самую выгодную сделку, поскольку Лома – единственный, кто возьмет меньше денег ради того, чтобы стать абсолютным чемпионом. Он знает, что ждет его дальше после того, как он станет абсолютным чемпионом, поэтому ему плевать. Девин Хэйни же по-прежнему хочет, чтобы ему заплатили большую сумму».

WBO назначила Джорджу Камбососу провести защиту титула с Василием Ломаченко – украинец согласен на все условия австралийца.

Рене Тер Велде
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Теги

Василий Ломаченко Джордж Камбосос Роберт Гарсия

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