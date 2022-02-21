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Роберт Гарсия: «Я думаю, что Лома победит, но Камбосос умеет удивлять»

Специалист поделился мнением о ближайших поединках украинца и Стивенсона
Бокс Профессиональный бокс
11:33
Роберт Гарсия: «Я думаю, что Лома победит, но Камбосос умеет удивлять»
Фото: Instagram

Известный американский тренер Роберт Гарсия поделился прогнозами на ближайшие поединки Шакура Стивенсона (17-0, 9 KO) и Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) – против Оскара Вальдеса (30-0, 23 KO) и Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO) соответственно:

Чтобы подраться друг с другом, Ломаченко и Стивенсону все еще нужно победить в следующих боях. Оскар Вальдес уже доказал, что способен удивлять. То же самое касается Камбососа. Я думаю, что Лома победит его, но Джордж стал очень голодным. Его победа над Теофимо Лопесом была огромной. Возможно, он думает: «Я ни за что не проиграю». Он сделает все, чтобы не проиграть.

Но если говорить о наших мыслях насчет того, как все сложится, то да, Лома против Шакура – это огромный бой для Top Rank. Это будет невероятно большой, отличный поединок.

Напомним, что Стивенсон напомнил о ситуации с допингом мексиканца.

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
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Теги

Василий Ломаченко Шакур Стивенсон Оскар Вальдес Джордж Камбосос

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