Роберт Гарсия: «Я считаю, что у Ломаченко были бы более высокие шансы в бою с Камбососом, но Василий встретится с Хэйни»
Известный тренер Роберт Гарсия на подкасте Robert García Unfiltered заявил, что обладатель титула WBC в легком весе Девин Хэйни (27-0, 15 KO) станет более сложным оппонентом для Василия Ломаченко (16-2, 11 KO), чем абсолютный чемпион дивизиона Джордж Камбосос (20-0, 10 KO).
«Я бы хотел увидеть победу Камбососа, но чувствую, что Хэйни выйдет и побьет его. Девин – отличный боксер. Я думаю, что если в итоге Хэйни встретится с Ломой, то это будет тяжелый бой для обоих. Я считаю, что у Ломаченко были бы более высокие шансы, он смог бы намного увереннее победить, если бы подрался с Камбососом. Но сейчас он решил не драться, так как сражается за свою страну.
Как я уже говорил, нам нужно поаплодировать его решению, но теперь, скорее всего, ему придется встретиться с Девином Хэйни. С ним не будет так легко. Лома это знает, и его действительно нужно уважать. Он подерется с Хэйни в более сложном бою, хотя на кону будет больше денег. Впрочем, это все равно будет сложно, потому что Хэйни боксирует достаточно хорошо. Он попытается выигрывать раунд за раундом и держать Ломаченко на расстоянии.
Я думаю, что Хэйни может это сделать, у него есть боксерские навыки, умения, скорость. Так что будет интересно дождаться этого поединка и увидеть его в следующем году».
Официально. Поединок Камбосос – Хэйни состоится 4 июня в Мельбурне.
Комментарии 0