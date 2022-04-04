Роберт Гарсия: «Я считаю, что у Ломаченко были бы более высокие шансы в бою с Камбососом, но Василий встретится с Хэйни»

Василий Ломаченко / фото - boxingscene.com

Известный тренер Роберт Гарсия на подкасте Robert García Unfiltered заявил, что обладатель титула WBC в легком весе Девин Хэйни (27-0, 15 KO) станет более сложным оппонентом для Василия Ломаченко (16-2, 11 KO), чем абсолютный чемпион дивизиона Джордж Камбосос (20-0, 10 KO).

Как я уже говорил, нам нужно поаплодировать его решению, но теперь, скорее всего, ему придется встретиться с Девином Хэйни. С ним не будет так легко. Лома это знает, и его действительно нужно уважать. Он подерется с Хэйни в более сложном бою, хотя на кону будет больше денег. Впрочем, это все равно будет сложно, потому что Хэйни боксирует достаточно хорошо. Он попытается выигрывать раунд за раундом и держать Ломаченко на расстоянии.

Я думаю, что Хэйни может это сделать, у него есть боксерские навыки, умения, скорость. Так что будет интересно дождаться этого поединка и увидеть его в следующем году».