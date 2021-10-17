Роблес: «Канело победит Планта в поздних раундах»
Кубинский специалист Мэнни Роблес заявил, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC во втором среднем весе Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) 6 ноября выиграет бой у чемпиона IBF Калеба Планта
(21-0, 12 КО).
«Канело станет абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Я думаю, что он уникальный боец, лучший боксер pound-for-pound в мире. На данный момент Канело находится на вершине. Он лидер своего дивизиона.
Я верю, что Канело победит в поздних раундах. Калеб – отличный боец, и, как по мне, это не будет легко. Плант немного напоминает мне Эрисланди Лару. Возможно, у него будут успешные моменты, и он сможет боксировать, бить и двигаться. Я считаю, что у Калеба будет такой план на бой.
Я верю, что Канело победил Лару, хотя решение было очень близким, и с ним можно поспорить. Я думаю, что у Планта будет такой настрой, потому что он не захочет стоять и обмениваться ударами с Канело, ведь в таком случае это будет короткая ночь».
Напомним, ранее Роберт Гарсия заявил, что Альварес победит Планта нокаутом.
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