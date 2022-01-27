Робсон Консейсао – Ксавьер Мартинес. Онлайн трансляция

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30 января в Талса (США) состоится реванш бывшего претендента на титул чемпиона мира в полулегком весе Робсона Консейсао (16-1, 8 КО) и претендента Ксавьера Мартинеса (17-0, 11 КО).



Напомним, Консейсао в сентябре боксировал с чемпионом мира Оскаром Вальдесом и должен был победить, если бы не предвзятые судьи.

Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 06:00.