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Родина или мечта? Ломаченко во время войны хотят вывезти из Украины ради боя с Камбососом

«Хай-Тек» ранее вступил в тероборону Белгород-Днестровского
Бокс Профессиональный бокс
17 марта 19:06
Родина или мечта? Ломаченко во время войны хотят вывезти из Украины ради боя с Камбососом
Фото: essentiallysports.com

Уже вскоре абсолютный чемпион легкого веса Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) проведет свою первую защиту титулов – в начале июня.

Одним из основных претендентов на поединок с австралийцем является Василий Ломаченко (16-2, 11 KO). Промоутер украинца подтвердил, что все детали улажены. Вот только в свете нападения россии на Украину выезд «Хай-Тека» из страны является проблематичным. Лома после начала вторжения орков вернулся в Украину и вступил в тероборону родного города. В военное время мужчины возрастом от 18 до 60 лет не имеют права покидать Украину.

ESPN сообщает, что команда боксера попытается вывезти легковеса из Украины, чтобы у Василия было время подготовиться к поединку. Также источник информирует, что у австралийца хотят утвердить соперника до конца марта. Если до конца недели не станет ясно, смоет ли Ломаченко выбраться из страны, команда Камбососа будет искать другой вариант для своего подопечного.

Виталий Кличко общался с российскими спортсменами, но все слишком боятся выступить против действующего руководства.

Олег Шумейко-младший
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