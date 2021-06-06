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Рогава не смог завоевать олимпийскую лицензию в Париже
Украинец проиграл оппоненту из Азербайджана
6 июня 22:56
Цотне Рогава / Фото: ФБУ
В Париже на европейском квалификационном турнире украинец Цотне Рогава не смог завоевать олимпийскую лицензию в супертяжелом весе.
Украинец в четвертьфинале проиграл раздельнім решением судей Мухаммаду Абдуллаеву из Азербайджана.
Напомним, ранее олимпийскую лицензию завоевал Александр Хижняк.
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