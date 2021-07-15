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Рогава: «За дебют в профи боксе я получил немного меньше, чем за чемпионский пояс в К-1»

Однако украинец не забывает и о любительской карьере



Бокс Профессиональный бокс
09:22
Рогава: «За дебют в профи боксе я получил немного меньше, чем за чемпионский пояс в К-1»
Цотне Рогава / Фото - odessa-sport.info
Украинский супертяжеловес Цотне Рогава (1-0, 1 КО) назвал причину из-за которой перешел из тайского бокса в профессиональный бокс.

Почему именно бокс? Есть ли возможность украинцу в Украине или за рубежом выступать по муай-тай так же регулярно, как по боксу?

«У меня были частые травмы ног и коленей. Плюс в любительском муай-тай я выиграл все и пропала мотивация. В боксе же всегда было желание попробовать себя. Если говорили о любителях, то, думаю, нет возможности выступать по муай-тай так же регулярно, как по боксу. Просто, потому что бокс более популярный и конкурентный вид спорта».


Насколько выгоднее боксировать в боксе, чем в муай-тай?

«Если мы говорим о профи, то за дебют я получил немного меньше, чем за чемпионский пояс ACB-KB (ACB-KB – один из главных промоушенов К-1 в мире – прим.)».


Для спортсмена какого вида спорта проще найти спонсора?

«Сто процентов в боксе. Конечно, если ты показываешь результат и интересные бои».


Рогава дебютировал на профессиональном ринге 10 апреля в рамках ивента от компании Usyk-17 Promotions и киберспортивного медиахолдинга WePlay Esports.

Накануне стало известно, что Цотне получил лицензию на Олимпийские игры в Токио.
Источник: /ua.tribuna.com Владимир Кириченко
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Цотне Рогава

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