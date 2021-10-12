Хэйни: «Дэвис уничтожит Ромеро»
Роландо Ромеро: «Поединок с Дэвисом будет самым легким в моей жизни»
Американский легковес – о грядущем бое с Джервонтой
19:22
Роландо Ромеро / Фото - boxingscene.comНепобежденный американский проспект Роландо Ромеро (14-0, 12 KO) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с регулярным чемпионом WBA в легком и первом полусреднем дивизионе Джервонтой Дэвисом (25-0, 24 KO).
Цитирует Ромеро Bad Left Hook.
«Ролли нокаутирует Танка и станет лицом бокса. Я тот, кто звонит ему вот уже, три, четыре года? Я звоню ему с 2017 года. Я звонил ему очень и очень долго, и наконец я его понял. Я выбью его на###, ты увидишь это дерьмо, это будет самый легкий бой в моей жизни».
Напомним, поединок между Дэвисом и Ромеро состоится 5 декабря.
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