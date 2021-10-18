Роландо Ромеро: «Я собираюсь стать крупнейшей звездой бокса, когда нокаутирую Дэвиса»
Роландо Ромеро: «Я собираюсь нокаутировать Дэвиса за один раунд»
Американский проспект – о предстоящем поединке с титулованным соотечественником
13:44
Роландо Ромеро / Фото - mmaboxingНепобежденный американский проспект Роландо Ромеро (14-0, 12 KO) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с регулярным чемпионом мира по версии WBA в легком и первом полусреднем дивизионе Джервонтой Дэвисом (25-0, 24 KO).
Цитирует Ромеро Boxingscene.com.
«Танк» будет нокаутирован к чертям. А те, кто в это не верят, пошли вы. Его лучшее качество в том, что он панчер, однако я еще более сильный панчер, к тому же я крупнее. Ну и какие у него преимущества? Я бью намного сильнее, спросите любого, кто знает нас обоих. Они скажут прямо. Я собираюсь нокаутировать Дэвиса за один раунд».
Напомним, поединок между Дэвисом и Ромеро состоится 5 декабря.
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