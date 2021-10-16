Лопес поставил 100 000 долларов на следующий бой Джервонты Дэвиса
Роландо Ромеро: «Я собираюсь стать крупнейшей звездой бокса, когда нокаутирую Дэвиса»
Американский нокаутер – о предстоящем поединке с Джервонтой
16 октября 12:33
Роландо Ромеро / Фото - premierboxingchampionsНепобежденный американский проспект Роландо Ромеро (14-0, 12 KO) о грядущем поединке с регулярным чемпионом мира по версии WBA в легком и первом полусреднем дивизионе Джервонтой Дэвисом (25-0, 24 KO).
Цитирует Ромеро Boxing News 24.
«Честно говоря, єто продлится всего 30 секунд. тот парень столкнется с чем-то особенным. За исключением меня, очевидно, лучшего бойца в дивизионе, Теофимо и Дэвис делят первенство. Первый – Теофимо, а следом за ним – Дэвис. Я собираюсь стать крупнейшей звездой бокса, когда нокаутирую Джервонту Дэвиса. И стать лицом бокса. И так оно и будет».
Напомним, поединок между Дэвисом и Ромеро состоится 5 декабря.
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