Ромеро: «Благодаря поединку с Дэвисом я стану огромной звездой»

Роландо Ромеро / фото - boxingscene.com

Скандальный проспект легкого веса Роландо Ромеро (14-0, 12 КО) в интервью Last Stand Podcast with Brian Custer заявил, что уверен в своей победе над регулярным чемпионом WBA в его дивизионе Джервонтой Дэвисом (25-0-0, 24 KO), которая поднимет его на новый уровень известности.

Я никогда не спарринговал с Джервонтой Дэвисом. Хотя он должен был появиться в зале, он дважды так и не пришел. Наш с ним конфликт заключается только в том, что у него есть чемпионский пояс, которым я хочу обладать, вот и все. Я хочу стать лучшим бойцом мира, а если соперник считает себя топовым боксером, то я должен идти за его головой.

Сейчас я провел 14 боев, а Дэвис подрался в два раза больше. Можно сделать логический вывод, что да, он популярнее меня. Просто я всего хочу добиться раньше, вот и все. Я просто вижу такие вещи, которые обычные люди не замечают. Я приступаю к делу без тени сомнения в голове, я уверен в себе, а когда я уверен, то отдаю работе всего себя».