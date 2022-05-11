Ромеро: «Дэвис может уйти в запой после нашего боя»

Фото: SHOWTIME

Легковес Роландо Ромеро (14-0, 12 KO) перед предстоящим поединком с Джервонтой Дэвисом (26-0, 24 KO) занимается своим излюбленным делом – трэштоком:



Что у него реально большое, так это его башка. Будет сложно по ней промазать. Мне вообще его очень жаль. Он может и в запой уйти после нашего боя. У него будут повреждения мозга.