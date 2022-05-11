Звезды США Стивенсон и Дэвис в сети договариваются о поединке
Ромеро: «Дэвис может уйти в запой после нашего боя»
Американец не подбирает выражения накануне поединка с чемпионом
22:57
Фото: SHOWTIME
Легковес Роландо Ромеро (14-0, 12 KO) перед предстоящим поединком с Джервонтой Дэвисом (26-0, 24 KO) занимается своим излюбленным делом – трэштоком:
У «Танка» нихрена нет. Если бы у него были какие-то тренировочные секреты, он бы не уставал настолько в каждом своем гребаном поединке. «Танк» очень мягкотелый. Сам-то он считает себя гангстой, но на самом деле он феечка, которая публикует няшные видео.
Что у него реально большое, так это его башка. Будет сложно по ней промазать. Мне вообще его очень жаль. Он может и в запой уйти после нашего боя. У него будут повреждения мозга.
Дэвис называет Роландо клоуном.
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