Ромеро: «Дэвис примет бой со мной, потому что у него нет выбора»

Американец уверен, что его соотечественник разделит с ним ринг

Роландо Ромеро / фото - boxingscene.com Скандальный проспект легкого веса Роландо Ромеро (14-0, 12 КО) уверен, что регулярный чемпион WBA в его дивизионе Джервонта Дэвис (25-0-0, 24 KO) разделит с ним ринг. Слова Ромеро приводит ресурс boxingnews24.com: «Джервонта примет бой со мной, потому что у него нет выбора. Иначе с кем он собирается продавать трансляцию своего поединка. К тому же я обязательный претендент на его титул. Для него нет смысла драться с кем-то еще, в противном случае мы все увидим, какой он трус. Я не думаю, что он откажется. Дэвис ведет себя странно, от него нет заявлений. Возможно, у него что-то на уме или чувствует себя плохо. Я не говорю сейчас о боксе. Может быть у него проблемы за пределами ринга». В WBA обязали Джервонту Дэвиса подраться с Роландо Ромеро.

Рене Тер Велде