Ромеро: «Джервонта Дэвис ведет себя так, как будто он крутой парень, но я его вырублю»
Американский боксер легкого веса Роландо Ромеро (14-0-0, 12 KO) поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка против чемпиона мира в трех весовых категориях, соотечественника Джервонты Дэвиса (25-0-0, 24 KO).
Ромеро цитирует ресурс boxing247.com:
«Во время нашего поединка все будут наблюдать, как я вырублю Джервонту. Надеюсь, все слышат мои слова. Я вызывал Дэвиса с 2017 года. В 2018 году мы договорились о спарринге, но он не явился в зал. Он дважды отказывал мне, так как знал, что будет избит, но 5-го декабря я его нокаутирую.
У него такая большая голова, что по ней трудно промахнуться. Его избивал каждый соперник. Это делал Лео Санта Крус, Бариос тоже добрался к нему. Он всегда хочет сбежать с ринга, когда его избивают. Я это наблюдал во время спаррингов Джервонты и в любительском боксе. Дэвис сделала карьеру, избивая парней, которые значительно меньш него.
Джервонта не знает и половины того, что я видел и через что прошел. Я здесь, чтобы нокаутировать его. Он высокомерен и ведет себя так, как будто крутой парень, но я его вырублю».
Джервонта Дэвис поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка с Роландо Ромеро.
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