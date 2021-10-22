Ромеро: «Джервонта Дэвис ведет себя так, как будто он крутой парень, но я его вырублю»

Роландо Ромеро / фото - boxingscene.com

Американский боксер легкого веса Роландо Ромеро (14-0-0, 12 KO) поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка против чемпиона мира в трех весовых категориях, соотечественника Джервонты Дэвиса (25-0-0, 24 KO).

Ромеро цитирует ресурс boxing247.com:

У него такая большая голова, что по ней трудно промахнуться. Его избивал каждый соперник. Это делал Лео Санта Крус, Бариос тоже добрался к нему. Он всегда хочет сбежать с ринга, когда его избивают. Я это наблюдал во время спаррингов Джервонты и в любительском боксе. Дэвис сделала карьеру, избивая парней, которые значительно меньш него.

Джервонта не знает и половины того, что я видел и через что прошел. Я здесь, чтобы нокаутировать его. Он высокомерен и ведет себя так, как будто крутой парень, но я его вырублю».