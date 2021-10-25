Ромеро: «Это предвзятое д*рьмо. Рейтинг P4P куплен Top Rank»

Непобежденный американский нокаутер – о списке лучших боксеров вне весовых

Роландо Ромеро / фото - Вoxingscene

Непобежденный американский нокаутер Роландо Ромеро (14-0, 12 КО) резко высказался о в адрес рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

В интервью YouTube каналу FightHype Ромеро заявил, что подобный рейтинг максимально предвзят и абсолютно не нужен.

«Это д*рьмо чертовски предвзятое. Я даже никогда и не ориентировался на этот д*лбанный список. С кем эти парни дрались, ч*рт возьми? Все это д*рьмо коррумпировано и, без сомнений, куплено Top Rank. Да, меня пока нет в этом списке, но если я нокаутирую этого з*сранца [Джервонту Дэвиса], то я обязан там оказаться».

Напомним, Джервонта Дэвис проведет дебютную защиту титула WBA Regular в легком весе против Роландо Ромеро 5-го декабря на арене Staples Center в Лос-Анджелесе.