Альварес: «Стать абсолютным чемпионом – это невероятно важно для истории Мексики»
Ромеро: «Канело просто уничтожил Планта»
Американец прокомментировал победу Альвареса
13:30
Роландо Ромеро / фото - boxingscene.com
Перспективный американский легковес Роландо Ромеро (14-0-0, 12 KO) прокомментировал boxingscene.com победу мексиканца Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) над американцем Калебом Плантом (21-1, 12 КО) за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.
«Ты не можешь выиграть бой, если в твоем арсенале только ч*рт*в джеб. Мне жаль это говорить.
Я видел этот урон – Канело просто уничтожил Планта. Альварес нокаутирует в поздних раундах. Канело собрал все пояса в своем весе, поэтому его будущее зависит только от его решения».
Сауль Альварес победил Калеба Планта техническим нокаутом в 11-м раунде.