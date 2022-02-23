Ромеро: «Хэйни – мешок, он не может собрать арену»

Девин Хэйни / фото - boxingscene.com

Непобежденный проспект легкого веса Роландо Ромеро (14-0, 12 КО) в интервью FightHype.com подверг критике чемпиона мира по версии WBC в своем дивизионе Девина Хэйни (27-0, 15 KO).

Хэйни – мешок, он не может собрать арену. Я не буду тратить на него свое время. У меня есть, черт побери, бой на pay-per-view. Вы считаете, что я буду драться с парнем, который не способен заполнить гребаный Mandalay Bay, где он живет? Тем более с его фейковыми фолловерами.

Он непобежденный чемпион, купивший свой гребаный титул по электронной почте. Хэйни был временным чемпионом, а затем Ломаченко повысили, после чего он стал чемпионом. А потом он начал играть: «Я ни с кем не буду драться, просто немного подержу этот титул». Никто не хочет драться с его тупой задницей, потому что он ничего не приносит. Нет никакого смысла биться с ним».