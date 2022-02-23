Ромеро: «Хэйни – мешок, он не может собрать арену»
Непобежденный проспект легкого веса Роландо Ромеро (14-0, 12 КО) в интервью FightHype.com подверг критике чемпиона мира по версии WBC в своем дивизионе Девина Хэйни (27-0, 15 KO).
«Так Девин реально задрал свой ценник? Это звучит вполне реально. Черт побери, это грустно. Скажу честно, я действительно думал, что Хэйни победил бы Камбососа. Он слишком завышает свою стоимость. В любом случае Девин – с*чка. Он может пойти и подраться с чуваком, у которого рекорд 14-7.
Хэйни – мешок, он не может собрать арену. Я не буду тратить на него свое время. У меня есть, черт побери, бой на pay-per-view. Вы считаете, что я буду драться с парнем, который не способен заполнить гребаный Mandalay Bay, где он живет? Тем более с его фейковыми фолловерами.
Он непобежденный чемпион, купивший свой гребаный титул по электронной почте. Хэйни был временным чемпионом, а затем Ломаченко повысили, после чего он стал чемпионом. А потом он начал играть: «Я ни с кем не буду драться, просто немного подержу этот титул». Никто не хочет драться с его тупой задницей, потому что он ничего не приносит. Нет никакого смысла биться с ним».
Роландо Ромеро уверен, что Василий Ломаченко (16-2, 11 KО) легко победит Джорджа Камбососа (20-0, 10 KО).
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