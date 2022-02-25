Ромеро: «Ломаченко удосрочит Камбососа. Я бы подрался с Василием»

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Американский легковес Роландо Ромеро (14-0, 12 КО) сообщил, что уверен в победе Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) над Джорджом Камбососом (20-0, 10 КО) и готов сам дать бой украинцу.

Я бы подрался с Ломаченко. Без проблем. Но он с Top Rank, а я с Mayweather Promotions. Так что без понятия, как это можно было бы провернуть. Я просто остаюсь реалистом. Плюс у меня есть другие крутые варианты, в которых я заработаю больше, чем с Ломаченко. Дело даже не в деньгах. Я подерусь с Джервонтой Дэвисом на PPV. А после того, как я его вырублю, я и сам стану PPV-звездой. Что бы вы выбрали? Какой-то трехбуквенный пояс с Ломаченко или статус PPV-звезды с Дэвисом? На самом деле мне нравятся все эти цацки, все эти пояса. Завоевал один, защитил, сбросил, завоевал следующий... Это прикольно и весело. Но в спорте главное не это. В спорте главное стать звездой».