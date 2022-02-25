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Ромеро: «Ломаченко удосрочит Камбососа. Я бы подрался с Василием»

Боксер также хочет бой с Дэвисом
Бокс Профессиональный бокс
17:05
Ромеро: «Ломаченко удосрочит Камбососа. Я бы подрался с Василием»
Фото: WBN

Американский легковес Роландо Ромеро (14-0, 12 КО) сообщил, что уверен в победе Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) над Джорджом Камбососом (20-0, 10 КО) и готов сам дать бой украинцу.

«Ломаченко его удосрочит. Причем легко. Даже конкурентного боя не получится. Не забывайте, что Ломаченко дрался с Теофимо Лопесом. Нет, Камбосос не дрался с Лопесом. Это была плохая версия Теофимо. От него в том бою осталось не более 10%. В том бою Тео дрался с самим собой или со своими демонами. Он не спарринговал полтора месяца до боя. В таком состоянии на 12-раундовый бой не выходят. Если бы Камбосос был реально крутым бойцом, он бы удосрочил ту версию Лопеса. Говорю вам, Ломаченко выбьет из австралийца все де**мо. Для Джорджа всё это плохо закончится.

Я бы подрался с Ломаченко. Без проблем. Но он с Top Rank, а я с Mayweather Promotions. Так что без понятия, как это можно было бы провернуть. Я просто остаюсь реалистом. Плюс у меня есть другие крутые варианты, в которых я заработаю больше, чем с Ломаченко. Дело даже не в деньгах. Я подерусь с Джервонтой Дэвисом на PPV. А после того, как я его вырублю, я и сам стану PPV-звездой. Что бы вы выбрали? Какой-то трехбуквенный пояс с Ломаченко или статус PPV-звезды с Дэвисом? На самом деле мне нравятся все эти цацки, все эти пояса. Завоевал один, защитил, сбросил, завоевал следующий... Это прикольно и весело. Но в спорте главное не это. В спорте главное стать звездой».


Эдди Хирн заявил, что DAZN пытается убедить  Камбососа подраться с Девином Хэйни.

О сопернике чемпиона пока неизвестно.

Напомним как Ломаченко отреагировал на наступление России на Украину. И как Рустам Худжамов ответил на подобное.

Андрей Усмонов
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Теги

Василий Ломаченко Джордж Камбосос Роландо Ромеро

Комментарии 3

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25 февраля 2022г. 17:22
*Ломаченко
0 0
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25 февраля 2022г. 17:22
* лютик
0 0
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25 февраля 2022г. 17:21
До речі, а куди зник цей сцикливий хуєсос  лютик ? Чому мовчить про "адіннарот"??? ЗНАЙДУ ЦЮ СУКУ - ЗАРІЖУ!!!
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