Ромеро: «Ломаченко выбьет из Камбососа все д*рьмо»

Василий Ломаченко / фото - boxingscene.com

Непобежденный проспект легкого веса Роландо Ромеро (14-0, 12 КО) в интервью FightHype.com заявил, что его конкурент по дивизиону Василий Ломаченко (16-2, 11 KО) без проблем победит действующего абсолютного чемпиона Джорджа Камбососа (20-0, 10 KО).

Не знаю, сражался ли Лопес со своими демонами, но у него были травмы. Он не спарринговал 1,5 месяца, а затем вышел на 12-раундовый бой. Если бы Камбосос был достойным бойцом, то он бы нокаутировал Тео. Ломаченко выбьет из него все д*рьмо. Это будет жестко».