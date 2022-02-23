Договорился о бое с Ломаченко? Камбосос анонсировал большие новости
Ромеро: «Ломаченко выбьет из Камбососа все д*рьмо»
Американец уверен, что украинец вновь станет абсолютным чемпионом мира
10:50
Василий Ломаченко / фото - boxingscene.com
Непобежденный проспект легкого веса Роландо Ромеро (14-0, 12 КО) в интервью FightHype.com заявил, что его конкурент по дивизиону Василий Ломаченко (16-2, 11 KО) без проблем победит действующего абсолютного чемпиона Джорджа Камбососа (20-0, 10 KО).
«Ломаченко легко остановит Камбососа. Этот бой даже не будет конкурентным. Ломаченко дрался с Тео Лопесом, а Камбосос бился не с Тео. Возможно, он дрался с 10-процентной версией гребаного Тео. Честно говоря, в конечном итоге это был бой Тео против Тео.
Не знаю, сражался ли Лопес со своими демонами, но у него были травмы. Он не спарринговал 1,5 месяца, а затем вышел на 12-раундовый бой. Если бы Камбосос был достойным бойцом, то он бы нокаутировал Тео. Ломаченко выбьет из него все д*рьмо. Это будет жестко».
Роберт Гарсия убежден, что Джордж Камбосос выберет бой с Василием Ломаченко.